Conflit israélo-iranien : des sud-Coréens évacués d’Israël vers l’Egypte

Photo : YONHAP News

Alors que l'escalade militaire se poursuit entre Israël et l'Iran, l’évacuation des sud-Coréens par voie terrestre continue. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, lundi, 44 ressortissants ainsi qu’un Américain d’origine coréenne séjournant en Israël ont été transportés vers l’Egypte à bord de bus fournis par le gouvernement.Cette opération a été organisée par les ambassades de Corée du Sud en Israël et en Egypte, avec le soutien des associations de la diaspora sud-coréenne. L’Association des sud-Coréens en Israël a transmis à l’ambassade la liste des expatriés souhaitant quitter le pays. Puis, cette dernière a assuré leur transport en bus jusqu’à la frontière égyptienne, et leur a apporté son assistance pour les formalités de sortie du territoire.Par la suite, c’est l’ambassade sud-coréenne en Egypte qui les a accompagnés dans les procédures d’entrée pour ensuite les transférer au Caire à l’aide de bus affrétés. L’Association des sud-Coréens locale doit organiser leur hébergement, tandis que l’ambassade leur fournira une assistance consulaire, notamment pour leur rapatriement vers la Corée du Sud.Par ailleurs, le ministère recommande vivement aux citoyens encore présents en Israël et en Iran de quitter ces pays dans les plus brefs délais, conformément à l’alerte de voyage de niveau 3 appliquée à l’ensemble de leur territoire depuis le 17 juin.