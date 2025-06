Début de l’audition de confirmation parlementaire du potentiel Premier ministre

Photo : YONHAP News

Les auditions de confirmation des membres du gouvernement de Lee Jae Myung débutent ce mardi à l’Assemblée nationale. C’est Kim Min-seok, choisi le 4 juin pour devenir Premier ministre qui ouvre le bal. Aujourd’hui et demain, il doit être interrogé par la commission spéciale sur son passé, son intégrité et sa vision, entre autres.Le député du Minjoo, le mouvement présidentiel, devra répondre à de nombreuses questions de la part des élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP). La première force de l’opposition a d’ores et déjà pointé les soupçons portant notamment sur l’acquisition de son patrimoine ou de son diplôme de master à l’université Tsinghua à Pékin. Elle l’a également accusé de ne pas avoir soumis suffisamment de données nécessaires pour examiner sa candidature. Le PPP a exhorté Kim à se désister, et le chef de l’Etat à revenir sur son choix.Le parti au pouvoir a vivement répliqué, en dénonçant « une attaque irraisonnable » et « une entrave à la marche des affaires de l’Etat ».Par ailleurs, les deux camps rivaux ne sont pas parvenus à un accord sur la liste des témoins qu’ils souhaitent entendre respectivement. Il est donc possible que Kim Min-seok soit le premier potentiel chef du gouvernement à être auditionné sans aucun témoin.