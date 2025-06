Washington prolonge d’un an l’état d’urgence nationale contre la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La seconde administration Trump a décidé de maintenir l'état d'urgence nationale concernant la Corée du Nord. C'est ce qu'a annoncé lundi la Maison Blanche via un avis publié dans le Journal officiel fédéral.Selon ce document, l'état d'urgence nationale qui devait expirer le 26 juin, a été prolongé d'un an. Cette décision est justifiée en raison de « l’existence et le risque de prolifération de matières fissiles utilisables pour la fabrication d’armes nucléaires dans la péninsule coréenne, ainsi que des actions et politiques du régime nord-coréen, qui continuent de constituer une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des Etats-Unis. » Dans ce contexte, Washington a estimé nécessaire de maintenir certaines restrictions imposées contre Pyongyang.En vertu de la loi sur les urgences nationales, promulguée en 1976, le président américain peut décréter l’état d’urgence nationale s’il le juge nécessaire, élargissant ainsi les pouvoirs de l’exécutif. Sa validité peut être renouvelée chaque année. Le pays communiste fait l’objet de cette mesure depuis 2008, sans interruption.