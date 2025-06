Lee Jae Myung s’entretient au téléphone avec le président indonésien

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung enchaîne les appels téléphoniques avec les dirigeants étrangers. Hier, après un entretien avec le Premier ministre malaisien dans la matinée, il a échangé dans l’après-midi avec son homologue indonésien, Prabowo Subianto. Celui-ci l’a d’abord félicité pour son investiture, avant de souhaiter la poursuite de la coopération étroite afin de porter à un niveau plus élevé les relations bilatérales. Il a alors qualifié la Corée du Sud d’amie de longue date et de partenaire stratégique.De son côté, le chef de l’Etat sud-coréen a tenu à rappeler que les deux pays nourrissent des liens privilégiés, et que son gouvernement y attache de l’importance. Il s’est également réjoui de leur développement dans divers domaines depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973.Les deux hommes sont convenus d’affermir la coopération stratégique Séoul-Djakarta dans de multiples filières, telles que le commerce, les investissements, la transition numérique ou encore l’armement. Sans oublier de promettre de communiquer étroitement pour contribuer à la paix, à la stabilité ainsi qu’à la prospérité dans la région.Lee a par ailleurs invité Subianto au sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne dans la ville sud-coréenne de Gyeongju.