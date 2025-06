Corée du Nord : réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a présidé la 12e réunion plénière du 8e comité central du Parti des travailleurs, tenue du 21 au 23 juin. C’est ce qu’a rapporté ce mardi la KCNA. Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, cette dernière avait pour objectif de dresser le bilan des principales politiques du parti et du pays sur les six derniers mois, de réaffirmer les priorités des projets et les orientations des luttes pour le second semestre de l’année ainsi que de discuter des moyens d’élargissement et d’approfondissement des plans de développement économique à court, moyen et long termes.Le média du régime a indiqué que Kim III s’était exprimé à cette occasion, sans donner plus de détails. Il a simplement précisé que le discours du dirigeant ainsi que les décisions adoptées seraient publiés sous forme de documents internes et diffusés auprès des organisations du parti à tous les niveaux. Certains observateurs avaient prédit que le dirigeant nord-coréen pourrait adresser un message à Washington et à Séoul, ces derniers ayant récemment laissé entrevoir leur volonté d’améliorer les relations avec Pyongyang.Par ailleurs, lors de cette réunion, il a été décidé de convoquer le 9e Congrès du Parti des travailleurs. La KCNA a souligné que cet événement marquerait un tournant décisif dans le processus de développement de la révolution et du parti.