Lee Jae Myung tient la première réunion avec ses conseillers

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni hier ses conseillers pour la première fois depuis sa prise de fonction le 4 juin. Les discussions ont été dominées par les dernières évolutions du conflit israélo-iranien.Lee Jae Myung a indiqué que le Bureau présidentiel et tous les ministères devaient se tenir prêts à réagir rapidement à toute éventualité. Il a demandé plus particulièrement de surveiller de près les marchés financiers afin d’empêcher la remontée de l’incertitude économique. Avant d’affirmer craindre que l’instabilité des prix ne reprenne en cause de l’envolée des cours du pétrole, alors que le pouvoir d’achat de ses concitoyens a déjà baissé.Le dirigeant a de plus exhorté ses conseillers à se pencher sur les nouvelles mesures à prendre face à la situation au Moyen-Orient, et ce, en collaboration avec l’Assemblée nationale.Au cours de la séance, qui n’a pas été ouverte aux journalistes, le chef de l’Etat s’est fait briefer sur un total de 11 dossiers auxquels son administration s’apprête à s’attaquer. Ils concernent entre autres la sécurité nationale, le budget destiné à la recherche et développement (R&D) ou encore les réformes des institutions judiciaires.