75e anniversaire de la guerre de Corée : une cérémonie prévue demain à Daejeon

Photo : YONHAP News

Une cérémonie marquant le 75e anniversaire du début de la guerre de Corée est prévue ce mercredi au Centre de conventions de Daejeon, situé au centre du pays. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère des Patriotes et des Anciens Combattants.Placée sous le thème « La Corée du Sud, un pays sauvé par des héros », la commémoration est organisée pour la deuxième fois consécutive dans une ville autre que Séoul, après celle de l’an dernier, tenue à Daegu, dans le sud-est. Une initiative qui vise à encourager la participation des vétérans résidant en province. A noter que Daejeon a été la capitale provisoire entre le 27 juin et le 16 juillet 1950, soit peu après le début des combats. Elle a également été le théâtre de la bataille du fleuve Geum.La cérémonie de demain réunira quelque 1 300 personnes, dont des anciens combattants, des personnalités du gouvernement et de l’armée, ainsi que des représentants diplomatiques de pays ayant participé au conflit. Elle débutera par l’entrée des héros de la guerre et celle des drapeaux des nations participantes. Sont également prévus des spectacles, des remises de décorations et des discours commémoratifs. Lors du serment d’allégeance au drapeau national, le texte sera lu par le sous-lieutenant Kim Chan-sol de l’armée de terre, descendant d’un vétéran.Par ailleurs, des médailles seront décernées à titre posthume à deux membres des forces irrégulières. Il s’agit de Jo Gwang-jin, qui a servi dans l’unité de guérilla de Yeongdo, et de Choi Gwang-guk, qui a combattu au sein de l’unité de commando américaine 8240.