Le président Lee appelle à une attention accrue envers les plus vulnérables

Photo : YONHAP News

Le président de la République a souligné ce matin, en conseil des ministres, la nécessité d’une attention particulière envers les populations vulnérables, dans un contexte économique mondial difficile. Lee Jae Myung a rappelé que les crises frappent toujours les plus pauvres et les plus fragiles en premier. Alors que des mesures pour stabiliser les prix et améliorer le quotidien des citoyens figuraient à l’ordre du jour, il a exprimé l’espoir que cette réunion soit l’occasion de faire preuve de bienveillance et de considération envers les plus démunis de la société.Le chef de l’Etat a également exhorté les responsables publics à assumer pleinement leurs responsabilités jusqu’au dernier moment. Selon lui, l’attitude et la manière dont ils remplissent leurs missions peuvent avoir un impact décisif sur les résultats. Ce qui peut sembler anodin, voire insignifiant, peut en réalité bouleverser des vies, provoquer la réussite ou l’échec, voire, dans certains cas, la vie ou la mort. Il a ajouté que l’accumulation de ces choix, même minimes, pouvait conduire un pays à prospérer ou à décliner.Enfin, le nouveau dirigeant a rappelé que si la situation politique peut toujours connaître des hauts et des bas, la mission des responsables publics demeure de servir les citoyens. Il les a remerciés pour leurs efforts dans cette période difficile.