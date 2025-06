Affaire Kim Keon-hee : l’équipe d’enquête du procureur spécial demande le transfert du dossier

Photo : YONHAP News

L’équipe du procureur spécial Min Joong-ki, chargée d’enquêter sur les allégations visant l’ex-Première dame, a demandé lundi le transfert du dossier aux organes actuellement en charge de ces investigations. Elle en a fait l’annonce aujourd’hui via un communiqué de presse.Les autorités concernées sont le Parquet, le Bureau national d’enquête de la police (NOI) et le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO). Jusqu’à présent, ces instances ont mené des investigations sur 16 allégations portées contre Kim Keon-hee. Parmi celles-ci figurent notamment des soupçons de manipulation des cours de l’action de Deutsch Motors, de réception de sacs de luxe et d’ingérence dans les affaires publiques via le chaman Geon Jin et l’intermédiaire politique Myung Tae-kyun, ainsi que de favoritisme présumé envers sa famille dans le cadre de projets d’aménagement du territoire.Par ailleurs, l’université Sookmyung a annoncé ce mardi avoir révoqué le diplôme de master délivré à l’épouse de l’ancien président Yoon en 1999. Selon l’établissement, cette décision a été prise hier lors d’une réunion du comité de son Ecole supérieure de l’éducation. Une enquête avait débuté fin 2022 sur des soupçons de plagiat dans son mémoire de fin d’études.Peu après cette annonce, l’université Kookmin a, elle aussi, fait savoir avoir entamé une procédure d’annulation du doctorat de Kim. Elle a expliqué que, pour être admis en doctorat, un candidat doit être titulaire d’un diplôme de master et que, par conséquent, si ce dernier est révoqué, il perd sa qualification pour son admission.