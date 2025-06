Droits de douane américains : premières négociations depuis l’investiture de Lee

Photo : YONHAP News

La première réunion de haut niveau sur le commerce entre la Corée du Sud et les Etats-Unis depuis l’arrivée au pouvoir de Lee Jae Myung a débuté à Washington. Le ministre délégué au Commerce extérieur, Yeo Han-kook, a tenu lundi ses premiers entretiens simultanés avec le secrétaire au Commerce, Howard Rutnik, et le représentant américain au Commerce (USTR), Jamieson Greer.Lors de ces échanges, le représentant sud-coréen a réaffirmé l’importance de lever les droits de douane réciproques de 25 % qui touchent le pays du Matin clair, ainsi que ceux imposés sur des produits comme l’automobile et l’acier. Il a expliqué que, jusqu’à présent, les discussions avaient été limitées en raison du contexte politique de Séoul, mais que l’arrivée du nouveau gouvernement apportait la légitimité démocratique et le mandat nécessaires pour approfondir les négociations.Yeo a également souligné que ces pourparlers ne se limitaient pas aux questions tarifaires, mais visaient à établir un partenariat stratégique bilatéral dans divers secteurs manufacturiers. Par ailleurs, il a transmis les préoccupations de l’industrie sud-coréenne face aux récentes évolutions de la politique américaine en matière de contrôle des exportations.Par ailleurs, dans le cadre de cette visite, la troisième série de discussions techniques se tiendra de mardi à jeudi. Cette fois, la délégation sud-coréenne regroupe plusieurs ministères, réunis au sein d’un groupe de travail spécialement dédié aux négociations avec Washington.