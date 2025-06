Kim Min-seok appelle à une coopération entre les deux camps politiques

Photo : YONHAP News

Le candidat au poste de Premier ministre a souligné aujourd’hui la nécessité d’une coopération entre la majorité et l’opposition pour remettre la Corée du Sud sur une trajectoire stable. Lors de son audition de confirmation qui a débuté ce matin, Kim Min-seok a déploré que le nouveau président de la République continue de porter seul la charge du fonctionnement de l’Etat, appelant à un retour rapide du plein fonctionnement de l’administration.Le député du Minjoo, le mouvement présidentiel de centre-gauche, a dressé un diagnostic préoccupant, estimant que le pays du Matin clair pourrait être confronté à une crise globale encore plus difficile que celle de la période de la crise asiatique, déclenchée en juillet 1997 en Thaïlande. Ce n’est qu’en août 2001 que Séoul a remboursé la totalité de sa dette envers le FMI.Kim a également évoqué son parcours, notamment comme porte-parole du comité d’urgence gouvernemental à l’époque de cette crise économique, président de la commission parlementaire de la santé et chef du comité politique de son parti. Avant d’exprimer l’espoir que cette expérience puisse aider le nouveau gouvernement à s’installer solidement et à surmonter la situation actuelle.Sur les orientations de l’exécutif, l’élu de la formation au pouvoir a affirmé son souhait de mettre en place un modèle de dialogue social durable ainsi que sa volonté de ne pas manquer les échéances, de définir clairement les priorités, de bâtir de nouveaux moteurs de croissance pour l’avenir de la nation. S’inscrivant dans la lignée du discours d’investiture de Lee Jae Myung, qui s’était engagé à être le président de tous, il a déclaré vouloir, lui aussi, devenir un Premier ministre au service de tous, au service de l’ensemble des citoyens.