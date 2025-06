Photo : YONHAP News

Le nombre total de sud-Coréens et membres de leurs familles étrangers qui ont été évacués d’Israël et d’Iran s’élève à 150. C’est ce qu’a indiqué aujourd’hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères précisant que certains ont pu se réfugier au Turkménistan et d’autres en Jordanie.Selon son porte-parole, l’évacuation a pu se dérouler en toute sécurité et efficacité grâce à la coopération entre le ministère, les associations des sud-Coréens de la région ainsi que les pays limitrophes. Lee Jae-woong a également exprimé sa gratitude à ces derniers, avant de leur promettre l’amitié et la coopération pour toujours.