Bourse : le KOSPI dépasse les 3 100, une première depuis 3 ans et 9 mois

A l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran par le président américain Donald Trump, les cours de la Bourse de Séoul se sont envolés. Le KOSPI a dépassé la barre des 3 100 points pour la première fois depuis le 28 septembre 2021. L’indice de référence termine la journée de mardi en progression de 2,96 % pour afficher 3 103,64 points. De son côté, le KOSDAQ est également en hausse de 2,06 % à 800,93 points. Il faut remonter au 1er août 2024 pour voir l’indice des valeurs technologiques dépasser les 800 points.Cette perspective d’apaisement au Moyen-Orient a également impacté les prix du pétrole qui se sont stabilisés. A la clôture des marchés hier, les contrats à terme sur le pétrole WTI (West Texas Intermediate) ont chuté de près de 7 dollars par rapport à la séance précédente. A Séoul, certains analystes prévoient que si cette tendance de plus de 75 dollars le baril perdure, la croissance de l’économie sud-coréenne pourrait tomber de 0,15 point.Par ailleurs, sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 360,20 wons (-24,10 wons).