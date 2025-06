Photo : YONHAP News

C’est sous la grisaille et les gouttes de pluie que les sud-Coréens se rendent au travail. Ce mercredi, le ciel de la Corée du Sud reste nuageux et des averses sont attendues sur l’ensemble du territoire. Ces précipitations devraient néanmoins s’estomper au cours de la soirée.Du côté des températures, les valeurs diminuent aujourd’hui. Ce matin, il fait 21°C à Séoul, Jeonju, Daegu et Busan, 20°C à Daejeon ainsi que 19°C à Gwangju et Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 25°C dans la capitale, à Gangneung, Jeonju et Busan, 24°C à Daejeon, 26°C à Gwangju ainsi que 28°C à Daegu.