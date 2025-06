Audition de confirmation du Premier ministre : affrontements entre les camps politiques

Photo : YONHAP News

Mardi, lors de la première journée de l’audition de confirmation de Kim Min-seok au poste de Premier ministre à l’Assemblée nationale, les députés des deux camps rivaux se sont affrontés au sujet de divers soupçons pesant sur lui. Notamment ceux concernant la constitution de son patrimoine, l'obtention de son master à l’université Tsinghua en Chine, ou encore le favoritisme présumé dont aurait bénéficié son fils.Aujourd’hui, pour la deuxième journée d’interrogatoire, les échanges s’annoncent houleux entre le Minjoo, le parti au pouvoir, et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le principal mouvement de l’opposition. Ce dernier continue d’exhorter Kim à se retirer, tout en appelant le président Lee Jae Myung à revenir sur sa décision, invoquant une désignation inappropriée au regard des exigences requises pour le poste. Il est également probable que le parti conservateur refuse d’approuver le rapport de l’audition, d’autant plus qu’il reproche au candidat de ne pas avoir fourni suffisamment d’éléments pour évaluer correctement sa candidature.De son côté, le parti de centre-gauche dénonce des « attaques politiques excessives » de la part du PPP. Afin de mettre en avant les compétences et les qualités de Kim, il devrait chercher à centrer les débats sur ses visions et ses projets.Pour rappel, la nomination d’un Premier ministre nécessite l’approbation du Parlement, qui requiert la présence de la majorité absolue des députés lors du vote. Le candidat doit recueillir au moins la moitié des voix en sa faveur. Compte tenu du nombre de sièges détenus par le parti présidentiel, l’investiture de Kim pourrait être approuvée sans le soutien de l’opposition.