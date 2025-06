L’équipe d’enquête spéciale demande un mandat d’arrêt contre Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

L'équipe du procureur spécial Cho Eun-suk, chargée d'enquêter sur la déclaration de la loi martiale en décembre dernier, a demandé un mandat d'arrêt contre l'ancien président Yoon Suk Yeol. La requête a été déposée mardi auprès du Tribunal du district central de Séoul.Lors d'un point presse, la procureure adjointe de l'équipe a expliqué que l'ex-chef de l'Etat avait ignoré deux convocations à des interrogatoires de la Police. Avant de refuser d'obtempérer à une troisième, fixée au 19 juin, au lendemain du lancement de l'enquête spéciale. Park Ji-young a ajouté que l'affaire avait été officiellement transmise à l'équipe spéciale le 23 juin, et que la demande rapide d'un mandat d'arrêt visait à garantir la continuité des investigations. Elle a en outre affirmé que Yoon n'était qu'un suspect parmi d'autres et que les enquêteurs ne se laisseraient pas influencer par son statut d’ancien dirigeant, en rappelant que « la loi ne favorise pas les puissants ».De leur côté, les avocats de Yoon ont déclaré hier que leur client répondrait aux convocations si les procédures légales appropriées étaient respectées. Ils ont dénoncé le fait que l'équipe d'enquête spéciale ait brutalement requis un mandat d'arrêt sans même lui avoir adressé une demande de comparution. Ce matin, ils ont déposé auprès du tribunal un avis écrit dans lequel ils affirment que la demande de mandat d'arrêt constitue un « acte illégal dépourvu de légitimité procédurale ».Pour rappel, le président destitué est accusé d'avoir entravé l'exécution d'un mandat d'arrêt à son encontre émis en janvier par le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) et d'avoir ordonné la suppression des données de téléphones cryptés.