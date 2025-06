75e anniversaire de la guerre de Corée : Pyongyang renforce sa conscience anti-américaine

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 75e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, Pyongyang a intensifié sa conscience anti-américaine et renforcé sa cohésion interne.Ce matin, l'agence de presse officielle du pays communiste a rapporté que de jeunes étudiants, des responsables de la Fédération des femmes démocratiques de Corée (CDWF) et d'autres membres s’étaient rassemblés dans la capitale pour protester contre l’ « impérialisme américain ». Chaque année, le royaume ermite commémore le 25 juin comme la « Journée de lutte contre l’impérialisme américain », en organisant des rassemblements de masse tout au long du mois de juin.Selon la KCNA, lors de cette réunion, un document dénonçant les crimes des Etats-Unis pendant le conflit, qui ont laissé des cicatrices profondes sur le peuple, a été diffusé et les intervenants les ont fermement condamnés.Le Rodong Sinmun a, de son côté, publié un article pour affirmer que les forces ennemies dirigées par Washington cherchaient sans cesse à détruire la République. Selon lui, si la Corée du Nord arrête de renforcer sa puissance face à elles, ce sera aussi stupide que de s'endormir devant leur canon. Enfin, le journal du Parti des travailleurs a averti que cela pourrait, au final, mener à la répétition de la guerre de Corée.