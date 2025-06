Journée olympique mondiale : Pyongyang organise un séminaire antidopage

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a organisé un séminaire antidopage dans un complexe sportif pour athlètes à Pyongyang, à l'occasion de la Journée olympique mondiale, jour de commémoration de la création du Comité international olympique (CIO) le 23 juin 1894. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA.Ce colloque a rassemblé des membres du Comité olympique, des responsables du secteur sportif, des athlètes, des entraîneurs et des experts en médecine sportive et en prévention du dopage. Ils ont abordé les risques de cette pratique et ses conséquences sur la santé. La responsabilité des athlètes pour le respect des règles anti-dopage a également été discutée avec des exemples récents de violations de celles-ci dans le sport mondial.Pour rappel, plusieurs athlètes nord-coréens ont été déjà sanctionnés pour dopage. Pendant la pandémie de COVID-19, le pays communiste n’a pas respecté les normes internationales de lutte contre le dopage et a été désigné, en octobre 2021, comme non conforme par l'Agence mondiale antidopage (WADA). En janvier 2024, il a retrouvé son statut de nation conforme aux règles de la WADA.Ce retour à la normalité, suivi de l’organisation de ce séminaire, semble illustrer la volonté du régime d'accroître sa présence sur la scène sportive internationale, afin de renforcer la cohésion interne et d'améliorer son image à l'étranger.