La Bourse sud-coréenne ne parvient pas à être inscrite sur la liste de surveillance pour l’indice MSCI des marchés développés

Photo : YONHAP News

La Bourse sud-coréenne a une nouvelle fois échoué à intégrer la liste de surveillance du fournisseur d’indices mondiaux Morgan Stanley Capital International (MSCI), dans le but d'être considérée comme marché développé. Elle est ainsi maintenue comme marché émergent. C'est ce que révèlent les résultats de la nouvelle classification annuelle des marchés boursiers publiée mardi par MSCI.Pour être considéré comme un marché développé, un pays doit y figurer pendant au moins un an. La société américaine a précisé qu'aucun changement n’avait été apporté au classement de la Corée du Sud, affirmant qu’il continuerait de suivre la mise en œuvre et l’adoption des mesures visant à améliorer l’accès à son marché boursier.MSCI a reconnu que des améliorations réglementaires et techniques avaient récemment été apportées, notamment avec la suppression des clauses d’interdiction destinées à renforcer le contrôle sur des pratiques déloyales telles que les ventes à découvert illégales. Avant d’ajouter que, malgré la reprise de l’activité sur le marché, les inquiétudes des investisseurs demeuraient quant aux contraintes opérationnelles liées à la conformité réglementaire et aux risques de changement soudain de la réglementation.