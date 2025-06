Assemblée nationale : accord sur la tenue d'une séance plénière ce jeudi

Photo : YONHAP News

Les deux partis politiques rivaux ont convenu de tenir une séance plénière ce jeudi à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a fait savoir hier le porte-parole du groupe parlementaire du Minjoo, à l'issue d'une rencontre le jour-même entre le chef des députés du parti au pouvoir, Kim Byung-kee, son homologue du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Song Eon-seok, et le président du Parlement, Woo Won-shik.Kim Hyun-jung a précisé que, pour l'heure, lors de cette séance, seuls étaient prévus le discours de politique générale du président de la République Lee Jae Myung sur le projet de budget supplémentaire, ainsi que le vote de la résolution approuvée par la commission des affaires étrangères et de la réunification le 12 juin visant à rendre hommage à l'ancien membre du Congrès américain Charles Rangel. Ce dernier, décédé l’année dernière, est un vétéran de la guerre de Corée.Le porte-parole des députés du PPP, Park Seong-hoon, a également confirmé cette information.Par ailleurs, lors de leur réunion à huis clos, les trois hommes ont également discuté des dossiers en suspens, tels que la composition de la commission spéciale du budget et des comptes, chargée d'examiner le projet de budget supplémentaire, ainsi que l'attribution des présidences des commissions permanentes.