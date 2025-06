La présidence lance une B.P pour les citoyens

Photo : YONHAP News

La présidence a annoncé hier la mise en place d’une boîte postale pour les citoyens qui va leur permettre de poser directement des questions au chef de l’Etat et d’obtenir des réponses.Dans un communiqué, le bureau présidentiel a expliqué que les questions reçues seraient transmises au président Lee, et celles qui suscitent un large soutien ou qui sont pertinentes sur le plan temporel recevraient une réponse directe de sa part. Les demandes peuvent porter sur tous les domaines d’intérêt, tels que l’économie, la vie quotidienne, la société, la politique, ainsi que les affaires étrangères et la sécurité. L’exécutif a insisté sur le fait que ce dispositif reflétait la volonté ferme du dirigeant de privilégier la communication avec ses compatriotes.Lee Jae Myung a également souligné, le même jour, sur les réseaux sociaux que le peuple devait être au centre de la gestion du pays. Avant d’ajouter qu’il tiendrait sa promesse d'écouter directement sa voix et de trouver des réponses sur le terrain, et ce, à travers ce moyen de communication.