75e anniversaire de la guerre de Corée : Lee Jae Myung appelle à des compensations à la hauteur des sacrifices

Photo : YONHAP News

La cérémonie marquant le 75e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée s’est tenue ce matin au Centre de conventions de Daejeon, dans le centre du pays. Sous le thème « La République de Corée, un pays sauvé par des héros », cet événement a été organisé pour la deuxième année consécutive dans une autre ville que Séoul, après celui de l'an dernier à Daegu, dans le sud-est. Cette initiative vise à encourager la participation des vétérans résidant en province. Il est à noter que Daejeon a été la capitale provisoire entre le 27 juin et le 16 juillet 1950 ainsi que le théâtre de la bataille du fleuve Geum.La commémoration de cette année a réuni environ 1 300 participants, dont des anciens combattants, des personnalités gouvernementales et militaires, ainsi que des représentants diplomatiques des pays ayant pris part au conflit. Elle a débuté par l’entrée des héros de la guerre et des drapeaux des nations participantes, suivie de l’hymne national, de spectacles, de remises de décorations et de discours.Lors du serment d’allégeance au drapeau national, le texte a été lu par le sous-lieutenant Kim Chan-sol de l’armée de terre, descendant d’un vétéran. Par ailleurs, deux membres de familles d'anciens combattants des forces irrégulières ont reçu respectivement les médailles du mérite militaire Chungmu et Hwarang.Sur les réseaux sociaux, le président de la République a exprimé ses regrets que ceux qui ont consenti des sacrifices exceptionnels pour défendre la patrie n’aient pas reçu de compensations et d'honneurs suffisants. Il a souligné sa volonté de chercher diverses méthodes pour les soutenir davantage.Lee Jae Myung a affirmé que la meilleure manière de répondre aux sacrifices et à l'engagement de tant de personnes est de créer une nation qui n’aura plus à revivre la guerre. Il a conclu en rappelant que la Corée du Sud d’aujourd’hui n’aurait pas été possible sans les sacrifices des militaires, des anciens combattants, des familles endeuillées et de tous ceux qui ont enduré les cicatrices du conflit.