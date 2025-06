SMA : l’ambassadeur américain par intérim évoque la nécessité de discuter d’autres coûts

Photo : YONHAP News

Lors d'un séminaire organisé par la Fondation de la presse coréenne hier, l’ambassadeur américain par intérim en Corée du Sud a déclaré que Séoul et Washington devait échanger de la répartition des coûts, notamment ceux associés au déploiement des actifs stratégiques américains et évaluer si les dépenses actuelles du pays du Matin clair sont suffisantes.Joseph Yun a indiqué que ces frais étaient additionnels à ceux déjà définis par l’Accord spécial sur le partage des coûts du stationnement de GIs au sud du 38e parallèle (SMA) conclu en octobre, à savoir la construction militaire, la logistique et la main-d'œuvre. Il a indiqué que l’un des motifs pour lesquels les Etats-Unis insistent sur une répartition équitable des charges est leur énorme déficit budgétaire.Le haut diplomate américain d’origine coréenne a également précisé que l’administration Trump souhaite moderniser ses alliances pour discuter de nouveaux défis stratégiques, en évoquant notamment la question de la Chine. Avant d’ajouter que parmi les sujets à l’ordre du jour figurent des questions liées à la posture des actifs américains ainsi que les troupes américaines sur la péninsule et au Japon.Au sujet de la combinaison des questions tarifaires et de sécurité comme option réalisable, Yun a répondu que celles-ci ne se mélangent pas facilement et exprimé son souhait qu'un cadre puisse être mis en place pour inclure autant d’aspects que possible. Concernant les tarifs, il a insisté sur le fait que les barrières non tarifaires dans les secteurs où les USA ont un avantage, tels que le numérique et l’agriculture, doivent être éliminées autant que possible.