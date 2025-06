Starbucks-Corée introduit les pailles en plastique à base de matériaux végétaux

Photo : YONHAP News

Dès aujourd’hui, Starbucks-Corée lance des pailles en plastique à base de matériaux végétaux dans environ 200 de ses magasins à travers le pays. Cela survient sept ans après l’adoption des pailles en papier, en septembre 2018, pour réduire l’usage du plastique jetable et protéger l’environnement. En novembre de la même année, cette initiative avait été étendue à tous ses magasins.Le ministère de l'Environnement, pour sa part, avait annoncé en novembre 2019 une feuille de route visant à interdire les pailles en plastique dans les restaurants et cafés à partir de 2022. Cependant, sous le gouvernement de Yoon Suk Yeol, la mise en place de cette réglementation a été retardée d’un an, puis mise de côté indéfiniment.Malgré cela, la chaîne de café américaine a continué d’utiliser des pailles en papier. Toutefois, ces dernières sont traitées comme des déchets ordinaires, et certains clients, notamment les personnes âgées, ont du mal à les utiliser. En réponse, la marque a décidé d’introduire celles en plastique végétal de manière expérimentale dans les magasins proches des hôpitaux, afin de faciliter l’usage pour les personnes âgées et les malades neurologiques. Leurs clients peuvent désormais choisir entre des pailles en papier ou en plastique.