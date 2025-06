Naissances : hausse de 8,7 % en avril

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le nombre de naissances en avril a augmenté de 8,7 % sur un an, poursuivant ainsi une tendance à la hausse pour le dixième mois consécutif. Selon les données publiées aujourd'hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), 20 717 bébés sont nés en avril. Il s’agit de la plus forte augmentation pour un mois d'avril depuis 1991.Cette progression est principalement attribuée à l'augmentation de la population des femmes trentenaires, qui constituent la tranche d'âge principale pour la maternité. Par ailleurs, l'augmentation des mariages après la fin de la pandémie de COVID-19 et l'évolution des perceptions sur la maternité y ont également contribué.Le taux de fécondité a atteint 0,79 enfant par femme, soit 0,06 de plus qu'il y a un an. Il pourrait largement dépasser les prévisions de cette année, fixées à 0,65, s'il continue sur cette trajectoire ascendante. Cependant, comparé à la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui est de 1,5 enfant par femme, ce taux reste très faible.Concernant le nombre de mariages, en avril, 8 921 unions ont été célébrées, soit une augmentation de 4,9 % en glissement annuel.En revanche, le nombre de décès s'est élevé à 28 785, dépassant le nombre de naissances, ce qui a entraîné une diminution naturelle de la population de 8 068 personnes.