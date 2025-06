Photo : YONHAP News

Si les précipitations ne sont pas à l’ordre du jour ce jeudi, le ciel de la Corée du Sud n’en sera pas pour autant dégagé. Les nuages persisteront sur l’ensemble du territoire et quelques gouttes pourraient même tomber en soirée dans les montagnes du Gangwon.De leur côté, les températures profiteront de l’accalmie pour remonter. Ce matin, il fait 20°C à Séoul, Daejeon et Gwangju, 21°C à Jeonju, Busan et Gangneung ainsi que 23°C à Daegu. Cet après-midi, il est attendu 27°C dans la capitale et à Busan, 28°C à Daejeon et Gangneung, 29°C à Jeonju et Gwangju ainsi que 30°C à Daegu.