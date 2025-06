Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a salué l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Avant d’indiquer qu'il appréciait les efforts diplomatiques déployés par les Etats-Unis et les pays concernés, qui ont joué un rôle clé dans ce processus.Dans un communiqué hier, le ministère des Affaires étrangères a également fait part de l’espoir que toutes les parties prenantes mettraient en œuvre l'accord de manière sincère, afin d'apaiser rapidement les tensions dans la région. Avant de souligner qu’en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Corée du Sud continuerait de participer aux efforts de la communauté internationale pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient.