Otan : le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale s’entretient avec Rutte et Rubio

Photo : YONHAP News

Le sommet de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) s’est tenu les 24 et 25 juin à La Haye. La Corée du Sud y a été représentée par le conseiller à la sécurité nationale. Sur place, Wi Sung-lac a rencontré le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, ainsi que le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio.Wi et Rutte sont convenus hier de créer un organe de concertation au niveau directeur entre la Corée du Sud et l’Otan, afin de renforcer la coopération dans l’industrie de défense. Le sud-Coréen a remis au patron de l’alliance une lettre officielle de son président Lee Jae Myung, exprimant la volonté de Séoul de consolider le partenariat entre les deux parties, tout en expliquant les raisons de son absence.Le même jour, le conseiller du chef de l’Etat a participé à l’événement spécial entre l’Otan et ses partenaires de la région Indo-Pacifique. A cette occasion, il a affirmé que le pays du Matin clair jouerait un rôle responsable en faveur de la paix et de la sécurité internationales.Avec Marco Rubio, Wi Sung-lac s'est accordé sur la nécessité de tenir rapidement un sommet Séoul-Washington et de maintenir une communication étroite à ce sujet.Au Pays-Bas, l’ancien haut diplomate a également tenu des entretiens bilatéraux avec de hauts responsables japonais, tchèque et néerlandais pour discuter des moyens de coopération dans divers domaines tels que la sécurité, la technologie et l’énergie.