Le train direct Pyongyang-Moscou reprend du service

La liaison ferroviaire directe entre Pyongyang et Moscou, interrompue pendant cinq ans, a repris. Selon les agences de presse russes RIA Novosti et Tass, le train, parti de la capitale nord-coréenne le 17 juin, est arrivé ce jeudi matin à la gare de Iaroslavski à Moscou.Cette liaison avait été suspendue en février 2020 en raison du COVID-19. Elle couvre une distance de plus de 10 000 km, ce qui en fait l’une des plus longues lignes de chemin de fer au monde. Le train circule désormais deux fois par mois dans chaque direction.Les autorités nord-coréennes ont précisé que ce trajet inaugural s’était fait uniquement avec le personnel de bord et que les installations des voitures avaient été modernisées. Avant d’indiquer que cette reprise faisait suite au sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine en juin 2024.Par ailleurs, en novembre dernier, la Russie avait installé une plaque commémorative à la gare de Iaroslavski pour marquer la première visite de Kim Il-sung en Union soviétique, en mars 1949, en tant que dirigeant nord-coréen.