Le tribunal prolonge la détention de l’ancien ministre de la Défense

L’ancien ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, en poste au moment de la loi martiale du 3 décembre, reste en détention. Le Tribunal du district central de Séoul a décidé hier de prolonger son incarcération, en acceptant la demande d'un nouveau mandat d’arrêt à son encontre, déposée par le procureur spécial Cho Eun-sok, en charge des enquêtes indépendantes sur l’état d’exception.Le 18 juin, son équipe avait inculpé l’ex-ministre et sollicité un nouveau mandat d’arrêt contre lui, invoquant la possibilité de destruction de preuves en cas de remise en liberté.En effet, le délai de son emprisonnement de six mois dans le cadre de son procès en première instance devait expirer aujourd’hui à minuit. Kim avait été placé derrière les barreaux le 27 décembre. La nouvelle décision de justice l’oblige à y rester encore six mois au maximum pour être jugé au pénal et pour être interrogé par l’équipe d’investigations indépendantes.L’intéressé a vivement réagi, dénonçant un abus du pouvoir d’inculpation visant à prolonger son emprisonnement. Il a déposé plusieurs demandes de récusation pour obtenir le remplacement des juges. Des demandes rejetées par le tribunal.