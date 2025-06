Lee Jae Myung se rend dans le Sud-Ouest pour écouter la population

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est rendu hier dans la région du sud-ouest, pour la première fois depuis son investiture. Il a invité une centaine de personnes, dont des habitants de Gwangju et de la province du Jeolla du Sud, ainsi que des chefs des collectivités locales, à une réunion publique, destinée à écouter leurs requêtes.Lors de cette rencontre, la question controversée du transfert de l’aéroport militaire de Gwangju vers Muan a été évoquée. A ce sujet, Lee Jae Myung a ordonné au Bureau présidentiel de mettre en place un groupe de travail rassemblant les ministères concernés et les gouvernements locaux. Il a également écouté les revendications des citoyens qui manifestaient devant le lieu de l’événement, et a demandé d’envisager des mesures.En outre, le nouveau dirigeant a réaffirmé sa volonté de promouvoir un développement régional équilibré. Avant d’exprimer son intention de soutenir les industries des énergies renouvelables et de l’intelligence artificielle dans cette région.Précédemment, accompagné de son épouse, Lee s’était rendu à l’hôpital national de Sorokdo, une première pour un chef de l’Etat. Il y avait encouragé les patients atteints de la lèpre et promis un renforcement du soutien à leur égard.