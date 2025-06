Nucléaire : nouvelle décision de la justice tchèque en faveur de KHNP

Photo : YONHAP News

Nouveau revers pour EDF, concurrent de Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pour la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires en République tchèque.Le tribunal régional de Brno a donné gain de cause au gouvernement de Prague et à l’entreprise sud-coréenne. Il a rejeté hier la plainte du fournisseur d’électricité français contre la décision de l'autorité tchèque de supervision de la concurrence (UOHS), qui ne voyait pas d’irrégularité dans la procédure d'appel d'offres concernant le projet.Pour rappel, la Cour administrative suprême du pays d’Europe de l’Est avait déjà annulé le 4 juin une injonction déposée par EDF. KHNP et une filiale du groupe énergétique tchèque CEZ, qui exploite la centrale, avaient alors signé, le même jour, le contrat final.La société française avait également saisi la Commission européenne, suspectant le groupe sud-coréen d'avoir bénéficié des subventions faussant la concurrence.