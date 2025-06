Bras de fer entre les partis politiques à propos de l’audition de Kim Min-seok

Photo : YONHAP News

L’audition de confirmation du candidat au poste de Premier ministre s’est tenue mardi et mercredi à l’Assemblée nationale.Hier, le parti du pouvoir du peuple (PPP) a insisté sur les questions liées au patrimoine de Kim Min-seok, exigeant de nouveau la présentation de documents justificatifs. Le Minjoo, de son côté, a affirmé que le candidat s’était suffisamment expliqué et a critiqué les accusations du premier parti de l’opposition comme une diffusion de fausses informations. Les débats entre les deux camps se sont aggravés et l’audition a été suspendue avant d’être finalement clôturée.Aujourd’hui, le parti présidentiel a annoncé son intention de procéder au vote de confirmation de Kim, même sans l’accord de la formation conservatrice pour l’adoption du rapport d’audition. Il a critiqué la suspension de la séance par celle-ci et ses accusations. Avant de l’appeler à revenir dans la salle d’audition et à coopérer à l’adoption du rapport.Pour sa part, le PPP a réclamé la tenue d’une nouvelle audition. Il a souligné que les documents relatifs au patrimoine et à l’impôt sur les dons que Kim avait promis de fournir n’étaient pas encore arrivés et que les doutes concernant son intégrité n’étaient pas levés. Avant de déclarer qu’il était prêt à reprendre l’audition dès que les documents seraient soumis.