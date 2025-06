Premier discours de politique générale de Lee Jae Myung à l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a prononcé aujourd’hui son premier discours de politique générale à l’Assemblée nationale depuis son entrée en fonction, le 4 juin.Lee Jae Myung a rendu ses arbitrages sur le rétablissement de l’économie nationale et du pouvoir d’achat de ses concitoyens. Il a ainsi souligné la nécessité d’adopter sans tarder un nouveau projet gouvernemental de budget rectificatif supplémentaire. Avant d’exhorter les députés à apporter leur coopération en ce sens.Pour le chef de l’Etat, le gouvernement doit désormais être à pied d’œuvre pour revigorer l’économie, et ne doit plus persister uniquement sur la voie de l’austérité budgétaire. Il a alors détaillé les dépenses prévues des crédits nouveaux. Ceux-ci seront alloués notamment à l’amélioration de la vie quotidienne des sud-Coréens, à la revitalisation du secteur de la construction, aux investissements dans l’intelligence artificielle afin d’en faire un nouveau vecteur de croissance ou encore dans les énergies renouvelables.Lee a également préconisé de prendre des mesures exceptionnelles en faveur des petits commerçants, des autoentrepreneurs et des classes démunies.Enfin, le nouveau dirigeant a donné des explications sur la raison pour laquelle le projet de budget rectificatif ajuste aussi les recettes prévues. Selon lui, c’est une mesure prise en considération d’un manque à gagner fiscal anticipé par rapport au budget initial. Il a ensuite promis que son administration mènera une politique de finances publiques de manière transparente et responsable.