Cinéma : le public a boudé les films sud-coréens en mai

Les spectateurs ont délaissé, le mois dernier, les films sud-coréens au profit des productions étrangères. C’est ce que révèlent les données publiées aujourd’hui par le Conseil du film coréen (KOFIC), qui a pour mission de promouvoir l’industrie cinématographique nationale.Dans le détail, en mai, près de 8 530 000 personnes ont vu des films étrangers, une hausse de 56,9 % sur un mois. Il s’agit du plus haut niveau depuis le début de l’année. Le chiffre d’affaires de ces longs-métrages s’est élevé à 82,5 milliards de wons, soit un bond de 61,2 % par rapport au mois d’avril.Le dernier opus de la saga « Mission : Impossible » avec Tom Cruise, ainsi que « A Minecraft Movie » de Jared Hess ont dopé la fréquentation des salles obscures et les recettes. A noter que le mois dernier, « Mission Impossible 8 » a enregistré le plus gros succès, avec 2 330 000 entrées.A contrario, les films sud-coréens ont connu une baisse de fréquentation comme de chiffre d’affaires, avec respectivement 3 790 000 spectateurs et 32,5 milliards de wons. Des chiffres qui n’atteignent pas la moitié des résultats de mai 2024.