Sondage : la popularité de Lee Jae Myung à 62 %

Photo : YONHAP News

Six sud-Coréens sur dix jugent positif le bilan du président Lee Jae Myung, soit une hausse de 9 points par rapport à il y a deux semaines. C’est ce que révèle un sondage réalisé conjointement par Embrain Public, Kstat Research, Korea Research International et Hankook Research, entre le 23 et le 25 juin. Ceux qui ne sont pas satisfaits de son travail représentaient 21 % des sondés, en augmentation de 2 points.Concernant les partis politiques, le Minjoo, la formation présidentielle, recueille 45 % d’opinions favorables, contre 20 % pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP).S’agissant des enjeux actuels, 45 % des interrogés approuvent la nomination de Kim Min-seok au poste de Premier ministre par le chef de l’Etat, tandis que 31 % s’y opposent.A propos du budget supplémentaire, 61 % des répondants estiment qu’il s’agit d’une mesure nécessaire, contre 28 % qui la jugent inutile.Enfin, sur la question nord-coréenne, 56 % considèrent le Nord comme un partenaire de réconciliation et de coopération, tandis que 38 % le perçoivent comme hostile.L’enquête a été menée par téléphone, auprès de 1 000 adultes, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points et un niveau de confiance de 95 %.