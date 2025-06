Première apparition publique de Ri Sol-ju en un an et demi

Photo : Yonhap News / KCNA

Ri Sol-ju, l’épouse de Kim Jong-un, est réapparue en public à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la zone touristique de Wonsan-Kalma. C’est sa première apparition depuis sa participation à événement du Nouvel an en 2024.Sur les photos publiées aujourd'hui par la KCNA, Ri apparaît vêtue d’un tailleur noir, d’une chemise blanche et portant un sac de luxe. Kim Ju-ae, assise à côté de son père, a également été photographiée à plusieurs reprises.Certains observateurs y voient une volonté de montrer une image de stabilité familiale et de continuité du régime, estimant que les apparitionspubliques de la femme du dirigeant nord-coréen avaient été limitées jusqu’ici pour mettre en avant sa fille, la potentielle successeur du régime.Par ailleurs, dans son discours, Kim III a salué l’achèvement de la station balnéaire, un projet de longue date, affirmant que le tourisme jouait un rôle moteur dans la croissance économique du pays.Selon les autorités nord-coréennes, cette zone est dotée d’une plage, de diverses installations sportives et de loisirs et est capable d’héberger jusqu’à 20 000 personnes. Le site ouvrira ses portes aux habitants nord-coréens à partir du 1er juillet.