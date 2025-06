Netflix : « K-pop Demon Hunters » domine le classement dans 41 pays

Photo : YONHAP News

La k-pop fait encore un carton ! Le film d’animation « K-pop Demon Hunters » s’est hissé à la première place du classement mondial des films sur Netflix, pendant quatre jours consécutif après sa sortie le 21 juin. Selon le site FlixPatrol, mardi dernier, il a occupé la tête dans 41 pays, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Thaïlande et le Portugal.Le long-métrage raconte les aventures d’un célèbre girls band, dont les membres mènent une double vie en tant que chasseuses de démons en dehors de la scène. La révélation qu’un boys band est en réalité un groupe de démons constitue un rebondissement scénaristique qui séduit le public.Le film intègre de nombreux éléments typiquement coréens, comme la N Seoul Tower, des maisons traditionnelles au toit en tuiles, ou encore la faucheuse coréenne, Jeoseung Saja.Les voix originales sont assurées par les acteurs Lee Byung-hun et Ahn Hyo-seop, tandis que la chanson principale est interprétée par Jeongyeon, Jihyo et Chaeyoung du groupe Twice.La réalisation est signée Chris Appelhans, connu pour « Hôtel Transylvanie », en collaboration avec la réalisatrice canadienne d'origine sud-coréenne Maggie Kang.