Photo : YONHAP News

Le ciel de la Corée du Sud est divisé en deux ce vendredi. La partie nord du territoire est recouverte de nuages avec quelques averses éparses tandis que la partie sud est sous le soleil.De leur côté, les températures continuent d’augmenter. Ce matin, il fait 22°C à Séoul, Daejeon et Gwangju, 23°C à Jeonju et Daegu, 21°C à Busan ainsi que 25°C à Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 27°C dans la capitale, 31°C à Daejeon, 32°C à Gwangju et Jeonu, 28°C à Busan, 30°C à Gangneung ainsi que 33°C à Daegu.Ce week-end, la météo restera instable. De fortes pluies sont annoncées samedi sur l’ensemble du pays. Dimanche, le ciel restera nuageux avec des risques d’averses.