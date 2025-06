75e anniversaire de la guerre de Corée : le Sénat américain adopte une résolution

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Sénat a adopté une résolution à l’occasion du 75e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée. C’est ce qu’a annoncé le bureau du sénateur Jon Ossoff dans un communiqué de presse publié jeudi.Ce texte, composé de six articles, commence par honorer le courage et le sacrifice des soldats américains et des pays alliés, qui ont combattu pour protéger le peuple coréen contre l’invasion du Parti communiste nord-coréen, de la Chine et de l’Union soviétique. Ensuite, le document indique que la chambre haute du Congrès considère la Corée du Sud comme un allié clé et un pilier pour la paix, la sécurité, le commerce et les valeurs démocratiques en Asie du Nord-Est et dans l’Indo-Pacifique. Avant de préciser qu’elle réaffirme l’engagement de Washington à maintenir une force militaire puissante, moderne et entièrement préparée afin de dissuader toute agression et de protéger les intérêts de la sécurité nationale.Pour conclure, la résolution appelle le peuple américain à se souvenir de la guerre de Corée comme une « guerre noble », symbolisant les efforts pour protéger la liberté de millions de personnes, ainsi que le courage et le sacrifice des forces armées américaines.