Lee Jae Myung choisit deux nouveaux juges pour la Cour constitutionnelle

Photo : YONHAP News

Le président de la République a désigné hier deux juges de la Cour constitutionnelle aux postes non pourvus en raison du départ à la retraite de leurs titulaires, en avril. Lee Jae Myung a choisi Kim Sang-hwan pour diriger la haute juridiction et Oh Young-joon au poste de juge.Ancien juge de la Cour suprême, Kim est connu pour sa compréhension profonde de la Constitution. Quant à Oh, il occupe actuellement un poste de juge en chef de la Haute Cour de Séoul. Ils sont tous deux connus pour avoir des positions progressistes. Ces deux magistrats doivent désormais passer leur audition de confirmation au Parlement avant d’être officiellement nommés.Pour rappel, au lendemain de sa prise de fonctions, le 4 juin, le nouveau dirigeant avait invalidé les nominations de Lee Wan-kyu et Ham Sang-hoon à ces postes. Celles-ci avaient été effectuées par l’ex-Premier ministre Han Duck-soo en avril, alors qu’il assurait l’intérim du chef de l'Etat. Ce qui avait suscité une vive réaction du Minjoo.Hier, Lee a également choisi Lim Kwang-hyun, député du parti présidentiel, à la tête du Service national des impôts (NTS). Il a également remplacé certains des vice-ministres, ceux de la Défense, de la Santé et du Bien-être social, de l’Emploi et du Travail, ainsi que de l’Environnement.