Salaire minimum : désaccord important entre syndicats et patronat

Photo : YONHAP News

Hier après-midi, la Commission du salaire minimum a tenu sa septième séance plénière et a reçu les propositions révisées des syndicats et des employeurs pour l’année prochaine.Les premiers ont maintenu leur demande initiale d’une rémunération horaire de 11 500 wons, environ 7,24 euros. Il s’agit d’une progression de 14,7 % par rapport au SMIC actuel. Quant aux seconds, ils ont avancé une hausse de 0,3 % à 10 060 wons, soit 6,34 euros. Face à leur désaccord, les deux parties ont soumis une deuxième proposition révisée. Les travailleurs ont alors présenté 11 460 wons. Quant aux employeurs, 10 070 wons.Les deux camps n’ayant pas réussi à rapprocher leurs positions, ils poursuivront les discussions lors de la huitième séance plénière prévue le 1er juillet.En conséquence, cette année encore, la commission ne respectera pas le délai légal de délibération. Elle devait statuer sur le niveau de la rémunération minimum et le soumettre au ministère de l'Emploi et du Travail avant le 29 juin. Le ministre doit le fixer et le publier au plus tard le 5 août.