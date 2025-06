Festival Musiq3 : Nah Youn Sun et Son Yeol Eum invitées sur scène

Photo : YONHAP News

Le Festival Musiq3 a débuté jeudi et se déroule jusqu’au 29 juin à Bruxelles. Deux artistes sud-coréennes, la chanteuse de jazz Nah Youn Sun et la pianiste Son Yeol Eum, y participent.Nah, qui a assuré le concert d’ouverture hier, jouit d’une grande popularité en Europe. Son dernier album « Elles », sorti l’an dernier, s’est hissé à la première place du classement des albums de jazz en France. Quant à Son, elle se produira en collaboration avec l’Orchestre philharmonique de Bruxelles lors de la soirée de clôture.Julie Calbète, directrice artistique du festival, a déclaré que les deux musiciennes proposaient une interprétation nouvelle et personnelle dans le jazz et la musique classique. Avant d’ajouter qu’elles représentaient le mieux le thème de cette année, « Curiosité ».Lancé en 2011, le Festival Musiq3 est l’un des principaux événements culturels organisés chaque année par la chaîne de radio belge RTBF. Il propose une programmation variée couvrant de nombreux genres musicaux dans les principales salles de spectacle locales.