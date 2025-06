Six Américains arrêtés pour avoir tenté d'envoyer des bouteilles contenant du riz vers la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Six Américains, qui tentaient d’envoyer des bouteilles en plastique vers le Nord depuis l’île de Ganghwa à Incheon, ont été arrêtés tôt ce matin par la police pour violation de la loi sur la gestion de base des catastrophes et de la sécurité.Les six individus sont soupçonnés d’avoir tenté, vers 1h du matin, de mettre à la mer environ 1 300 bouteilles en plastique contenant du riz, des billets d’un dollar et des Bibles, depuis une zone restreinte de l’île.Pour rappel, depuis novembre dernier, le district de Ganghwa est classé zone à risque, et un arrêté administratif interdisant le largage de tracts anti-Pyongyang est en vigueur.La police a fait savoir qu’étant donné que les hommes en question ne maîtrisaient pas bien le coréen, elle prévoyait d’enquêter sur les détails de leur infraction à l’aide d’un interprète.