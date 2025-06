Kori-1 : le premier réacteur nucléaire sera démantelé d’ici 2037

Photo : KBS News

La Commission de sûreté et de sécurité nucléaires (NSSC) a approuvé hier le démantèlement du premier réacteur de la plus ancienne centrale nucléaire de Corée du Sud. Il sera effectué par Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), qui exploite le site situé dans le sud-est du pays.Déjà mis à l’arrêt en 2017 après 39 ans d’exploitation, le Kori-1 sera définitivement fermé d’ici 2037. Le coût de l’opération est estimé à 1 070 milliards de wons.La déconstruction débutera d’abord dans les secteurs relativement moins contaminés par des substances radioactives, puis les combustibles usés seront évacués et, enfin, la pollution sera éliminée. Si l’exposition annuelle aux radiations est inférieure à 0,1 mSv, l’emplacement pourra être entièrement remis en état et utilisé à des fins industrielles.C’est la première fois qu’une tranche nucléaire sera démolie dans le pays du Matin clair. Seules quatre nations, dont les Etats-Unis et l’Allemagne, l’ont déjà effectuée. Les professionnels de l’industrie estiment qu’à ce stade, à peine 11 % des 214 réacteurs mis à l’arrêt définitif dans le monde ont été démantelés. Le déclassement du Kori-1 leur permettra de rejoindre, plus rapidement que prévu, ce marché, estimé à 500 000 milliards de wons.