NIS : Pyongyang enverra des troupes supplémentaires en Russie en juillet ou en août

Photo : YONHAP News

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, a annoncé la semaine dernière que la Corée du Nord enverrait 1 000 militaires du génie civil et 5 000 travailleurs du bâtiment dans la région de Koursk.Hier, le renseignement sud-coréen a affirmé que le pays communiste les dépêcherait en juillet ou en août. Le Service national du renseignement (NIS) en a fait part devant la commission compétente du Parlement. Son estimation se base sur le fait que Choïgou était à Pyongyang le 17 juin et que le régime de Kim Jong-un vient de commercer à sélectionner les soldats concernés.Le NIS a par ailleurs annoncé avoir appris que le royaume ermite avait également fourni plus de 10 millions d’obus d’artillerie et des missiles, en échange de consultations techniques nécessaires pour ses missiles anti-aériens, ses moteurs de fusées spatiales ou encore ses drones. Avant d’ajouter que les troupes et les armes nord-coréennes ont considérablement aidé la Russie à reprendre la région de Koursk.