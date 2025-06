Restauration temporaire des avant-postes du Sud détruits par l’accord intercoréen de 2018

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires de Séoul ont temporairement restauré ses 11 postes de garde frontaliers, retirés en vertu de l’accord militaire signé avec Pyongyang en 2018.Selon les données présentées à un député par l’armée de terre, les travaux de reconstruction ont commencé en février 2024 pour s’achever le mois dernier, pour un coût de plus de 19 milliards de wons. Un responsable de l’armée a tenu à préciser que ces postes de surveillance n’ont pas été remis à leur état initial et que seulement des murs de protection ainsi que des conteneurs où les soldats peuvent être stationnés y sont installés. Actuellement, plusieurs dizaines de militaires y sont affectés.Pour rappel, les deux Corées avaient conclu ce pacte historique à Pyongyang le 19 septembre 2018. Conformément à ses dispositions, elles ont démantelé chacune 10 postes le long de leur frontière commune et en ont conservé un autre après en avoir retiré tous les militaires et les équipements. A la fin des opérations, le Nord en comptait environ 150 dans la DMZ et le Sud 67.Néanmoins, le régime de Kim Jong-un a commencé à reconstruire les postes démolis peu de temps après qu’il a annoncé la rupture du traité en novembre 2023. Séoul a fait de même, trois mois plus tard. Elle avait alors envisagé de restaurer complètement ses avant-postes après 2030. Mais il est possible que les travaux soient suspendus, si l’accord est rétabli, comme s’y est engagé Lee Jae Myung pendant sa campagne.