Top 100 des films du NYT : « Parasite » en tête du classement

Le New York Times a publié son classement des 100 meilleurs films du 21e siècle. C’est « Parasite », réalisé en 2019 par le sud-coréen Bong Joon-ho qui occupe le trône. Le cinéaste figure également au 99e rang avec « Memories of Murder », sorti en 2005.A noter que « Old Boy » de Park Chan-wook se classe 43e et que « Nos vies d’avant », premier long-métrage de la réalisatrice canadienne d'origine coréenne Celine Song, occupe la 86e place.Ce classement a été établi à partir d’un sondage mené auprès de 500 spécialistes du 7e art, dont des réalisateurs, des acteurs, des producteurs ainsi que des cinéphiles, portant sur les films sortis en salle depuis le 1er janvier 2000.Le quotidien américain a expliqué que, ces 25 dernières années, la manière de regarder et de penser le cinéma a profondément changé entre l’essor des plateformes de streaming et la montée des blockbusters de super-héros. Cette sélection est née d’une question simple : quels films ont résisté à l’épreuve du temps dans cette période de bouleversements ?