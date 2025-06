Droits de douane américains : Washington pourrait taxer davantage de pièces automobiles

Photo : KBS News

Les Etats-Unis pourraient élargir la liste des pièces automobiles soumises à des droits de douane de 25 %. L'Agence pour le commerce international, sous sa tutelle du département américain du Commerce, a annoncé, le 24 juin, avoir mis en place une procédure nécessaire pour cette mesure.Actuellement, 332 types de composants, dont des moteurs et des batteries, en font l'objet, en vertu de la section 232 de la loi sur l'expansion du commerce. Une augmentation de leur nombre risque de porter préjudice aux exportateurs sud-coréens.Les nouveaux articles à ajouter seront déterminés après avoir consulté les fabricants américains à partir du mois prochain. Si un producteur ou une association du secteur demande d'appliquer un tarif douanier sur un composant, le département du Commerce devra rendre sa décision dans un délai de 60 jours.Pour rappel, Washington a imposé, le 9 avril dernier, des surtaxes douanières à une centaine de pays. Mais seulement 13 heures plus tard, ce dispositif a été temporairement suspendu pour une durée de 90 jours. Cette période prend fin le 8 juillet.A ce sujet, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a récemment indiqué qu’une prolongation était possible, mais que la décision finale appartenait au président Trump.