Gallup-Corée : plus de 6 sud-Coréens sur 10 sont satisfaits du bilan de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

64 % des sud-Coréens se disent satisfaits de l'action du président Lee Jae Myung contre 21 % qui portent un jugement négatif. 15 % n’ont pas exprimé d’opinion. C'est ce que révèle le sondage mené par Gallup-Corée entre le 24 et le 26 juin. Il s’agit du premier réalisé pour évaluer son travail depuis son arrivée au pouvoir le 4 juin.A titre de comparaison, la première cote de popularité de l’ancien chef de l’Etat Moon Jae-in s’élevait à 84 %, contre 52 % pour son successeur destitué Yoon Suk Yeol.A la question de savoir si Kim Min-seok, pressenti au poste de Premier ministre, serait un choix approprié, 43 % ont répondu favorablement, et 31 % avaient un avis contraire.En ce qui concerne les soutiens aux partis politiques, le Minjoo, la formation au pouvoir de centre-gauche, connaît une baisse de 3 points à 43 %. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), principale force de l'opposition conservatrice, gagne 2 points pour atteindre 23 %.L’enquête a été réalisée par téléphone auprès de 1 004 adultes et présente un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.